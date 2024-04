Medicina | la diagnosi in un respiro | un sensore progettato a Bari scoverà i tumori

(Di venerdì 12 aprile 2024) Lo screening deie di malattie gravi si potrà fare in un prossimo futuro semplicemente soffiando in un tubo, simile a quello dell’alcol test, con risposte in pochi minuti. Questo l’obiettivo della ricerca che sta portando avanti il Laboratorio PolySense del Dipartimento interateneo di Fisica dell’Università Aldo Moro die del Politecnico di, unico Dipartimento di Fisica del Sud Italia ad essere insignito dal ministero dell’Università con la qualifica di Dipartimento di eccellenza 2023-2027. Già oggi alcuni cani addestrati riescono a scovare il tumore del colon-retto mediante l’olfatto, con una sensibilità che arriva al 99%. I ricercatori del Dipartimento interateneo di Fisica di UniBa e PoliBa vogliono eguagliare, tramite la sensoristica ottica e l’intelligenza artificiale, la sensibilità e la specificità dell’olfatto ...

