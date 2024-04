Max Pezzali | esce ‘Discoteche abbandonate’ | «Atmosfera analogica Anni Novanta»

(Di venerdì 12 aprile 2024) “Volevo ricreare l’degli, quando ogni volta che usciva una canzone era davvero una festa”. È questo il cuore di Discoteche abbandonate, nuovo singolo di Maxche, non a caso, solo in radio lunedì 15 aprile accompagnato da un videoclip scatti dal volume Disco Mute e i contributi di famosi DJ italiani. Scritto insieme a Jacopo Ettorre e Michele Canova (anche alla produzione), il brano sarà poi anche in digitale e su dc fisico dal 26 aprile. Un omaggio alle radio, all’analogico, a quei luoghi di aggregazione che sono state le discoteche nelle cultura – e nella percezione – italiana durante l’ultimo decennio del XX secolo. Le stesse che oggi non sono altro che scatole vuote ma che continuano a evocare un tempo pieno di vita. Amate e ...

Pavia , 12 aprile 2024 – guida turistica d’eccezione per Pavia . Questa mattina un gruppo di giornalisti è arrivato in città in pullman e, come accade in tutti i tour , ha seguito la guida , Max ... (ilgiorno)

Max Pezzali – come un professore con gli studenti in gita – è salito su un bus a Milano e diretto nella sua Pavia per presentare alla stampa il suo nuovo singolo “ Discoteche Abbandonate ”, solo in ... (ilfattoquotidiano)

Max Pezzali canta Discoteche Abbandonate: "E' il racconto culturale di un'epoca" - Il nuovo singolo dell'artista pavese uscirà solo in radio e, con un video, su YouTube. E' un racconto per musica, parole, immagini e ricordi di una stagione che solo in anni recenti ha avuto il ...tg24.sky

Tommaso Zorzi, fine dell'amicizia con Aurora Ramazzotti Cosa sappiamo - Tra gli ospiti alla sua festa erano presenti in prima fila Elettra Lamborghini, Paola Barale, Brenda Lodigiani, il cantante Max Pezzali e la nuova collega Csaba dalla Zorza. In molti hanno notato ...msn

In giro con Max Pezzali alla scoperta delle Discoteche abbandonate - Milano, 12 apr. (askanews) - Un giro un pullman come una gita scolastica, il professore in cattedra è Max Pezzali che racconta e mostra ai giornalisti i luoghi di Pavia dove tutto è iniziato per prese ...libero