Mauro Coruzzi sull’addio ad Amici | “Maria ha occhi e orecchie ovunque”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 12 aprile 2024) Un’intervista a 360°, quella dia La Volta Buona. Ha affrontato differenti discorsi, non ultimo quello dell’ictus, soffermandosi sulle persone che hanno segnato la sua carriera.De Filippi non poteva che essere inserita nel novero., addio adMolto interessante l’intervista concessa daa Caterina Balivo. Nel corso della loro chiacchierata, si è soffermato ad esempio su Marco Liorni, spiegando come anche grazie a lui gli sia stato possibile tornare in televisione dopo l’ictus. Ripensando al periodo trascorso ad, invece, ha definitoDe Filippi una delle sue volte buone. L’ha elogiata per la sua enorme dote di lasciare spazio a chi le sta intorno. Qualcosa ...