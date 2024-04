Mauro Coruzzi dopo l’ictus | “Sto riprendendo in mano la mia vita | ma l’umore è altalenante Sono lontano dalla persona che ero | fatico con le scale”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024), in arte Platinette, piano piano stainla suache lo ha colpito lo scorso anno. A 68 anni si è ritrovato ad affrontare due mesi di degenza in ospedale, logopedia e riabilitazione.ha sempre ringraziato il fisioterapista che era con lui quando ha avuto: “Quando era arrivato per lui il momento di andarsene, io non riuscivo a salutarlo. Avevo perso improvvisamente la parola, ma non la coscienza. – ha dichiarato in una intervista a Vanity Fair – Mi venne da ridere. Ma lui, che è un fisioterapista e ha dimestichezza con questi problemi, ha capito immediatamente cosa mi fosse capitato. Al termine del percorso, ero in grado di parlare, ma solo in modo molto povero: ho ...