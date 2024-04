Mattarella | Le istituzioni aiutino le giovani coppie a fare figli | lo prevede la Costituzione

(Di venerdì 12 aprile 2024) AGI - "Il futuro del Paese si misura sulla capacità di dare risposte allegenerazioni. Occorre che lene prendano coscienza, per attuare politiche attive che permettano alledi realizzare il loro progetto di vita, superando le difficoltà di carattere materiale e di accesso ai servizi che rendono ardua la strada della genitorialità". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della conferenza dal titolo "Per un'Europa giovane: transizione demografica, ambiente, futuro", organizzata da Global Thinking Foundation, in un messaggio inviato alla Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Maria Roccella. "Il tema demografico sfida in particolare i Paesi sviluppati, influenzando i diversi aspetti della struttura ...

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha affrontato il tema dell' Intelligenza artificiale in un incontro al Quirinale con i rappresentanti delle Accademie nazionali delle scienze dei ... (orizzontescuola)

Mattarella “Politiche abitative, fiscali e sociali sono fondamentali” - 2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – “Il tema demografico sfida in particolare i Paesi sviluppati, influenzando i diversi aspetti della struttura sociale. L’Italia non fa eccezione. Gli eccellen ...quotidianodelsud

Demografia: Mattarella, “attuare politiche che permettano alle giovani coppie di realizzare il progetto di vita” - “Il tema demografico sfida in particolare i Paesi sviluppati, influenzando i diversi aspetti della struttura sociale. L’Italia non fa eccezione. Gli eccellenti risultati ottenuti in materia di tutela ...toscanaoggi

Sergio Mattarella: "Aiutare le giovani coppie, lo chiede la Costituzione" - Il messaggio del capo dello Stato alla ministra per la Famiglia Eugenia Maria Roccella in occasione della conferenza dal titolo "Per un'Europa giovane: transizione demografica, ambiente, futuro" ...rainews