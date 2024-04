Mattarella contro il boicottaggio d’Israele

(Di venerdì 12 aprile 2024) Parlando all’Università di Trieste, in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Giurisprudenza che riceve insieme al presidente emerito della Repubblica di Slovenia, Borut ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Mattarella “Politiche abitative, fiscali e sociali sono fondamentali” - La presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha dichiarato che "la sfida demografica, la sostenibilità economica a cui è connessa, rappresenta una delle principali sfide: non serve a nien ...informazione

Alle Acli di Gallarate l’ultima chiamata contro l’ospedale unico: “Aiutateci nel ricorso a Mattarella” - In risposta alla decisione unilaterale di costruire un ospedale unico, cittadini e associazioni locali presentano ricorso per proteggere gli ospedali esistenti e il verde periurbano, criticando la sce ...varesenews

La laurea dei presidenti a Trieste, Pahor: «Caro amico Sergio Mattarella, mai più odio» - TRIESTE «Caro amico Sergio Mattarella, si dice che in politica non c’è spazio per l’amicizia, ma non è vero, tu sei un grande statista e un mio grande amico. Ho avuto fiducia in te nei momenti più dif ...messaggeroveneto.gelocal