Mattarella contro i boicottaggi | Recidere i collegamenti tra Università non aiuta la pace

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 12 aprile 2024) "Lesono sempre state, oltre che sede di approfondimento e trasmissione del sapere, luogo del libero dibattito, della critica e anche del dissenso nei confronti del potere. Dibattito, critica e dissenso collegati tra gli atenei di tutti i Paesi, al di sopra dei confini e al di sopra dei contrasti tra gli Stati". Il presidente della Repubblica Sergioparla dall'di Trieste, in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Giurisprudenza che riceve insieme al presidente emerito della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor. I due si erano tenuti per mano davanti alla foiba di Basovizza a luglio del 2020. Le sue parole si inseriscono nel dibattito di queste settimane sulo dei bandi e delle collaborazioni tra atenei italiani e israeliani. "Se si recide collegamento tra ...