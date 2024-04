Masters 1000 Montecarlo 2024 | Ruud piega Humbert al terzo set | trova la semifinale con Djokovic

(Di venerdì 12 aprile 2024) E’ Casperil quarto e ultimo semifinalista deldi. Il tennista norvegese, specialista della terra rossa, ha battuto in tre set dopo una vera e propria battaglia il francese Ugo, col punteggio di 6-3 4-6 6-1, in poco più di due ore di gioco. Il numero 10 al mondo ha alternato momenti di gran tennis e altri in cui è an dato improvvisamente in difficoltà, viceversa il transalpino, numero 15 Atp, è crollato alla distanza dopo una bella rimonta. Lo scandinavo se la vedrà domani incontro Novak. Sul Court Ranier III un primo set perfetto per, che serve in modo molto concreto e non concede chance a, viceversa quando c’è la chance di ...

