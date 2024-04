Masters 1000 Montecarlo 2024 | Korda rapinato dell’orologio da 300mila euro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) Disavventura per Sebastiannei pressi del Country Club di Monte-Carlo, dove questa settimana va in scena il torneodi tennis. Due delinquenti a bordo di una moto, con il volto coperto dal casco, lo hanno infatti immobilizzato e gli hanno sottratto l’orologio di lusso che portava al polso, un Richard Mille che vale circa 300.000. Fuggiti a bordo del mezzo, i due delinquenti sono attualmente ricercati dalla polizia. Fortunatamente il giocatore statunitense non ha riportato ferite, ma è sotto shock. A riportarlo è Nice-Matin. SportFace.