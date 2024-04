Masters 1000 Montecarlo 2024 | Bolelli Vavassori eliminati ai quarti da Arevalo Pavic

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) Si è interrotto aidi finale il cammino di Simonee Andreaneldi. Reduci da due belle vittorie ai danni di Rinderknech/Vacherot e Gonzalez/Molteni, gli azzurri si sono dovuti inchinare a Marceloe Mate, capaci di imporsi con il punteggio di 6-3 7-6. Primo set velocissimo, durato meno di mezz’ora, in cui a risultare decisivo è stato il break arrivato nel quarto gioco. Sotto di un break anche nel secondo parziale, la coppia italiana è riuscita a ricucire il gap salvo poi capitolare al tie-break per 7 punti a 4. Sconfitta che sicuramente fa male, ma che non compromette la corsa alle Atp Finals, conin piena corsa ...