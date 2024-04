Massimo Giletti contro Giorgia Meloni | ecco cosa ha detto «Arriveranno a fare l’esame del sangue ai giornalisti»

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 12 aprile 2024) In un’intervista rilasciata a La Stampa,critica apertamente la premierper la sua visione delle regole della par condicio, definendola “arcaica” e suggerendo che tali regole favoriscano maggiormente il governo, limitando lo spazio per il dibattito politico., che è tornato alla conduzione in Rai, esprime la sua delusione nei confronti...