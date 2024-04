Marracash fa un dissing a Chiara Ferragni citando il Pandoro

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 12 aprile 2024) A distanza di quattro mesi daldi Guè Pequeno,è stata “dissata” anche da. Guè Pequeno fa undurante un concerto https://t.co/baDYNsJGOR — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 24, 2023 Il rapper lo ha fattoilall’interno della canzone Adrenalina di Baby Gang. Un singolo uscito oggi e che vanta, oltre, anche la partecipazione di Blanco. Questa la strofa incriminata: “Per la strada no fashion, C’ho l’alloro, Fred Perry, Vengo solo, no ferri Sei ilfake della Ferri”. L’opinione dinei confronti di Fedez ea quanto pare non è cambiata. ...