Mario Sechi | i primi quarant' anni del romanzo leghista | da Pontida a Roma

(Di venerdì 12 aprile 2024) C'è chi ricorda idella Lega con lo sguardo rivolto al passato, si chiama «effetto nostalgia», per molti è un voltarsi indietro consolatorio, un sospirare sui «bei tempi andati», mala realtà è un'altra e ai critici prigionieri del “presentismo” può apparire paradossale: mai come oggi la Lega è forza di governo. Il partito fondato da Umberto Bossi e oggi guidato da Matteo Salvini è il più longevo tra i partiti attivi della storia politica perché nella sua straordinaria avventura ha forgiato classe dirigente, non popolare ma «popolana» (conio di Bossi), uomini e donne impegnati a dare risposte concrete alle sfide della contemporaneità.dopo, la Lega è al governo a, guida le Regioni della manifattura e dell'export, lo fa nell'euro e con l'euro, simbolo ...