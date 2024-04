Marcia per la sicurezza sul lavoro | Una piaga sempre più profonda Il governo deve intervenire ora

(Di venerdì 12 aprile 2024) "E adesso basta". è questo lo slogan della manifestazione congiunta di Cgil e Uil: a seguito della strage sulnella Centrale Enel Bargi nel bacino di Suviana nell’Appennino Bolognese, ieri i sindacati hanno indetto lo sciopero generale in Emilia-Romagna per tutti i settori privati e pubblici, estendendo fino a 8 ore l’astensione dal. Una strage, quella dei morti sul, che sembra non avere fine: l’Osservatorio Nazionale morti suldi Bologna nel report sugli infortuni del 2023 ha superato il numero di 1000 "morti bianche", più di 4 ogni giorno, di cui 36 le vittime coinvolte in infortuni multipli in cui hanno perso la vita più di una persona. Quest’anno ci sono già state 181 vittime e il settore delle costruzioni rimane il più colpito dal fenomeno delle morti sul. ...

Domenica è andata in scena l’ottava giornata del campionato di Tchoukball di Serie A. Trasferta in terra toscana per i Ferrara Monkeys , più precisamente ad Empoli, per affrontare i White Wallers ... (sport.quotidiano)

Successo meritato per l’atleta dell’Icel Lugo, affiliata alla Sacmi Avis , Beatrice Palmonari , alla classica della marcia a Podebrady, in Repubblica Ceca. L’atleta imolese , alla prova in una gara ... (sport.quotidiano)

Primo doubleheader stagionale per il Mondiale Motocross 2024 , che dopo Riola Sardo si trasferisce direttamente ad Arco di Trento per il Gran Premio del Trentino , quarto round del campionato MXGP in ... (oasport)

GIRO D’ABRUZZO ARRIVA A L’AQUILA PER QUARTA E ULTIMA TAPPA, - L’AQUILA – Tutto pronto per la quarta e ultima tappa del Giro d’Abruzzo di ciclismo, da Montorio al Vomano a L’Aquila, per una lunghezza di 173 chilometri, toccando Penne, Civitella Casanova, Vicoli, ...abruzzoweb

Il Catanzaro vuol riprendere la Marcia, anticipo insidioso stasera a Modena - Una sconfitta da cancellare, un’altra da riscattare. La prima brucia ancora, non è passata neanche una settimana da quella con il Como. La seconda è un po’ più datata, ma non per questo dimenticata, p ...catanzaro.gazzettadelsud

