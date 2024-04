Maratona di Milano | splendido Tronconi Record personale di 2 ore e 28 minuti

(Di venerdì 12 aprile 2024) Nuovosulla distanza dellaper Fabio. Pettorale 284, tempo impiegato due ore 28e 58 secondi, per Fabioalladi. Il tempo straordinario ottenuto dal podista di Roccastrada è risultato il secondo tra gli italiani presenti al via, battuto solo da Giovanni Vanni due ore 25’ 8’’. Il talentuoso atleta di Roccastrada, classe 1985, al via con la maglia del Marathon Bike di Grosseto, è passato alla mezzain un’ora 13’ 35’’, un passaggio che la dice lunga di come ha gestito perfettamente la gara. Una "cavalcata" quella di, davvero impressionante, con solo una leggera flessione negli ultimi quattro chilometri, quando è rimasto solo. Un ...

La Maratona di Milano 2024 incorona Titus Kimutai Kipkosgei , che ha tagliato in solitaria il traguardo in Piazza Duomo. 2:07.11 il tempo dell’atleta del Kenya (corrisponde anche al primato ... (sportface)

Come in politica così nello sport, Giulio Gallera non è certamente un tipo che si arrende alle prime difficoltà. Anzi, se cade – nel vero senso della parola – si rialza. E così il consigliere ... (ilgiorno)

Earth Day 2024: oltre 600 eventi in tutta Italia per l’unico Pianeta che abbiamo - Il Villaggio per la Terra, la Maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet e l’evento AWorld le principali manifestazioni per celebrare la Giornata mondiale. All’Auditorium di Roma i laboratori ASviS per ...ansa

La prima cosa d'oro della Design Week di Milano sono gli affitti - Bergamo. “Il Salone del Mobile di Milano ha una capacità attrattiva senza paragoni. Richiama persone da tutta l’Europa e non solo, portando visitatori in una buona fetta della Lombardia: nei giorni in ...informazione

DIRETTA Milano PERUGIA/ Video streaming Rai: Simone Giannelli avvisa i suoi! (Volley, oggi 11 aprile 2024) - Diretta Milano Perugia streaming video Rai: parla Giannelli, orario e risultato live di gara-4 semifinale playoff scudetto volley, oggi 11 aprile 2024.ilsussidiario