(Di venerdì 12 aprile 2024) Pep, allenatore del, ha parlato delle prestazioni di Erlingin Champions Pep, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa delle recenti prestazioni di Erling. PAROLE – «Abbiamo segnato tre gol al Bernabéu… lui era marcato stretto da due difensori!è un giocatore giovane, ha margini per migliorare ma è più una questione

Il Manchester City non può permettersi distrazioni in campionato perché si trova ad inseguire, ma il 3-3 contro il Real Madrid ha lasciato tutto aperto e il match di ritorno si giocherà quattro ... (infobetting)

Manchester City, Guardiola: «Critiche Haaland Ecco cosa penso» - Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa delle recenti prestazioni di Erling Haaland. PAROLE – «Abbiamo segnato tre gol al Bernabéu… lui era marcato stretto da ...calcionews24

Manchester City - Guardiola: "Haaland può migliorare, ma molto dipende dalla squadra" - Dopo l'incredibile pareggio per 3-3 contro il Real Madrid in Champions League, il Manchester City si prepara ad affrontare il Luton Town in Premier League. Alla vigilia della partita l'allenatore dei ...napolimagazine

“L’Inter ci chiese il prezzo di Foden”: City, la rivelazione dell’ex allenatore - L'ex tecnico ha rivelato un aneddoto con protagonista la stella inglese e i nerazzurri al termine di un torneo giovanile ...tuttosport