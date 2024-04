Malpensa 25 anni dopo | i nodi dell’aeroporto | dalle nuove rotte di decollo alla variante della SS 341

(Di venerdì 12 aprile 2024) Samarate, 12 aprile 2024 – E’ in programma domani, sabato 13 aprile alle 16Villa Montevecchio di Samarate, il convegno dal titolo “25. A che punto siamo su salute, ambiente, infrastrutture e lavoro”, organizzato dal Movimento 5 Stelle di Samarate e di Busto Arsizio. Scrivono gli organizzatori “25 Ottobre 1998: una data storica per il nostro territorio, un giorno che sanciva ufficialmente l’esordio di quella che, all’epoca, veniva chiamata ‘2000’, ossia l’ampliamento dello storico aeroportobrughiera. Sono trascorsi oltre 25e riteniamo che un quarto di secolo rappresenti un lasso di tempo sufficientemente meritevole di essere valutato. Risulta quindi interessante approfondire quali siano stati i reali benefici effettivamente ...

