Malattie rare | mese consapevolezza Fabry | rapper Blind la racconta ai giovani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) - "Ciao mi chiamoe ti sto osservando mentre stai piangendo…". Sono queste le parole con cui inizia 'Un pezzo di te', brano inedito scritto dalperre la malattia di Anderson-, una grave e complessa patologia genetica rara che colpisce principalmente il cuore, ma anche reni e cervello, riducendo così l'aspettativa di vita fino a 30 anni. Una canzone emozionale, che infonde coraggio e speranza e che accompagna anche ilAwareness Month, dando così ufficialmente il via alla campagna di sensibilizzazione 'Do Re Mi', promossa dall'Associazione italiana Anderson-(Aiaf Aps) con il contributo non condizionato di Chiesi GlobalDiseases Italia. L'obiettivo è ...