Magenta | morto operaio edile 36enne

(Di venerdì 12 aprile 2024) 14.57 Undi 36 anni èstamane nel Milanese in un incidente sul lavoro durante i lavori di ristrutturazione nel centro di. Per cause ancora da accertare il tetto dell'edificio è crollato e l'precipitato dal vano delle scale morendo sul colpo. In una quindicina di minuti sono intervenuti i sanitari del 118e i vigili del fuoco e i tecnici dell'Ats Città metropolitana competenti per gli infortuni sul lavoro.