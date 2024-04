(Di venerdì 12 aprile 2024) Per anni è stato indicato dagli inquirenti come uno dei prestanomi del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Oggi, la Corte di Appello di Palermo, sezione misure di prevenzione, ha annullato il decreto del Tribunale di Trapani che, nel luglio del 2018, aveva disposto ladeidell'exdellaCarmelo Patti, nel frattempo deceduto. La Corte ha escluso che Patti abbia avuto nel corso della sua attività rapporti di "vicinanza" con l'associazione mafiosa. L'imprenditore era difeso dagli avvocati Francesco Bertorotta, Roberto Tricoli, Raffaele Bonsignore, Angelo Mangione, Marco Antonio Dal Ben e Giuseppe Carteni.

Mafia, annullata la confisca dei beni per Carmelo Patti: era indicato dagli inquirenti come prestanome di Messina Denaro - Oggi, la Corte di Appello di Palermo, sezione misure di prevenzione, ha annullato il decreto del Tribunale di Trapani che, nel luglio del 2018, aveva disposto la confisca dei beni dell’ex patron della ...ilsicilia

Mafia: annullata confisca beni a ex patron Valtur - Per anni è stato indicato dagli inquirenti come uno dei prestanomi del boss mafioso Matteo Messina Denaro. (ANSA) ...ansa

Mafia, annullata la confisca dei beni all'ex patron della Valtur: era considerato un prestanome di Messina Denaro - La Corte di Appello di Palermo ha annullato il decreto del Tribunale di Trapani che nel 2018 aveva disposto il provvedimento a Carmelo Patti, nel frattempo deceduto ...trapani.gds