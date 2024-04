Madre in travaglio sul bus Lombardia-Sicilia | il bimbo nasce in ambulanza a Lagonegro

(Di venerdì 12 aprile 2024) Si chiama Ibrahim, pesa tre chili e mezzo ed è nato su un’: la storia è accaduta la notte scorsa, nei pressi di(Potenza). La, 29enne, afghana, era in viaggio su un autobus partito dallae diretto in, insieme al marito e ad altri due figli, di sette e quattro anni. I soccorsi, chiamati - secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa dell’Azienda sanitaria...

