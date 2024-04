‘Made in Italy | Sì lo voglio’ | doppio appuntamento alla Cciaa di Salerno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: 4 minutiLunedì 15 aprile, a partire dalle 10, prenderà il via presso la sede di via Roma della Camera di Commercio di, la giornata nazionale del Made in. Promossa dall’omonimo Ministero guidato da Adolfo Urso, l’iniziativa di“Made in, sì lo voglio” è stata ideata e voluta da CNAed è tra i trecento eventi italiani che accreditati dal Ministero. Già dal titolo scelto, è chiaro l’obiettivo: con “Made in, Sì lo voglio”,celebrerà il matrimonio tra promozione del territorio ed eccellenze produttive con un focus sull’artigianato artistico di eccellenza. In esposizione le opere di arte orafa del Maestro Rosmundo Giarletta, le colorate ed allegre stoffe note come le “pezze di Positano” con i capi di Luoise ...