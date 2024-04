Made in Italy | FederlegnoArredo | “Filiera da 20 miliardi di export | 15 solo di arredo”

(Adnkronos) – “Eccellenza della creatività italiana, ingegno, Italia che crea: sono le parole chiave scelte per la prima giornata del Made in Italy di cui come filiera legno-arredo e design, da ... (corrieretoscano)

“Fin dal nostro insediamento noi abbiamo lavorato per proteggere questo asset strategico, per renderlo più forte, più sostenibile, più innovativo”. Nel suo saluto alla prima Riunione ministeriale ... (secoloditalia)

(Adnkronos) – “Eccellenza della creatività italiana, ingegno, Italia che crea: sono le parole chiave scelte per la prima giornata del Made in Italy di cui come filiera legno-arredo e design, da ... (webmagazine24)

Modartech lancia una speciale collezione per la Vespa - Una capsule collection in stile workwear pensata per gli amanti delle due ruote, sfilate virtuali con avatar in 3D, reinterpretazioni del brand Piaggio ...gonews

Blue Forum – I ministri Abodi e Urso chiudono le celebrazioni della ''Giornata Nazionale del Mare'' - In questo evento, oggi, diamo risalto anche alla Giornata Nazionale del Made in Italy che ha come simbolo l’Uomo vitruviano di Leonardo Da Vinci. Perché l’uomo deve essere al centro delle nostre ...nauticareport

VIDEO - Kvara in giro per Napoli: "E' casa mia, se partissi mi mancherebbe! Su Scudetto, Maradona e tifosi..." - Khvicha Kvaratskhelia si immerge nella città in cui vive e lavora per la diciottesima puntata di Made in Italy per la Lega Serie A ...tuttonapoli