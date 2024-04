Mad Max | i 45 anni di una leggenda moderna

L’attesissimo prequel di Mad Max: Fury Road sta arrivando. Il film con protagonista Anya Taylor-Joy nei panni di Furiosa dal titolo Furiosa : a Mad Max Saga uscirà per fine maggio nelle sale ... (metropolitanmagazine)

Angelina Mango è volata a Madrid per il Pre-Party ES 2024 , il primo evento legato all'Eurovision. Sul palco si è esibita sulle note de La Noia, incantando tutti in total black.Continua a leggere (fanpage)

Si avvicina l'arrivo nelle sale del nuovo capitolo della Saga di Mad Max dedicato alla giovane Furiosa Nell'attesa che arrivi finalmente il momento del debutto nelle sale, Warner ha diffuso in rete ... (movieplayer)

Cannes 2024, la selezione ufficiale: ci sono Cronenberg, Lanthimos e Sorrentino - Sono stati annunciati i titoli della selezione ufficiale del Festival di Cannes 2024, con 19 grandi titoli in Concorso ...filmpost

Festival di Cannes 2024, presentati i film della selezione ufficiale - Si terrà dal 14 al 25 maggio, coinvolgerà registi e film attesissimi ed è una delle kermesse cinematografiche più attese: è il Festival di Cannes 2024.drcommodore

Paolo Sorrentino per la settima volta a Cannes. Coppola e film su Mastroianni. Emma Stone torna dopo l'Oscar - Al festival di cinema più internazionale Chiara Mastroianni veste e parla come il padre. In lizza anche Cronenberg, Audiard, Cate Blanchett, Demi Moore e Schrader riunisce Richard Gere e Uma Thurman ...corriere