“Ma che ti succede? Fermati” Pubblico senza parole su Sergio D’Ottavi E accuse a Greta

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 12 aprile 2024) Un cambio look potrà mai scatenare l’inferno? A quanto sembra sì e lo dimostrano centinaia di commenti web. I fan del Grande Fratello 2023 ancora non riescono voltare pagine ed è anche grazie alla nuova vita degli ex gieffini. Ancora troppi scoop e colpi di scena, per abbandonarli.è irriconoscibile. A detta del, sul web, l’ex concorrente dello spiato appartamento di Cinecittà sarebbe diventato un’altra persona e avrebbero indovinato anche il motivo, facilmente. Quando il Grande Fratello 2023 era ancora in corso, tantissimi fan già ci avrebbero scommesso che sarebbe andata così per. Grande Fratello, cosadopo il programma Era entrato in corsa al Grande Fratello 2023 e ...