Lutto nel mondo della moda | è morto Roberto Cavalli

Domani verrà celebrato il Funerale della bimba di 7 anni morta nell'incidente sulla Pontina Vecchia. lutto ad Ardea , dove ci sarà un minuto di silenzio in suo ricordo.Continua a leggere (fanpage)

FERMO Doppio lutto per la sanità fermana, che piange la scomparsa di due professioniste amate e stimate nell?ambiente Ast e non solo. nella giornata di mercoledì scorso è... (corriereadriatico)

È morto all’età di 54 anni Akebono Taro, campione dei campioni nel sumo. Nonostante non fosse nato in Giappone ma alle Hawaii, l’ex lottatore negli anni ’90 divenne il primo non giapponese a ... (sportface)