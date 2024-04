Lutto nel Mondo Accademico Muore la professoressa Adele Filippo dell’Università del Salento

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 12 aprile 2024) Pubblicato il 12 Aprile, 2024 Giornata diper ilsalentino e per l’Università del. È scomparsa la, Professore Associato di Lingua e Letteratura grecasalentina. Studiosa di grande sensibilità e intelligenza, ha dedicato i suoi studi soprattutto al teatro greco, in tutti i suoi aspetti, metrici, retorici, stilistici e tematici, e alla prosa di età tardo-antica, indagata secondo una metodologia maturata alla scuola del suo maestro, il prof. Carlo Prato. In quest’ambito ha pubblicato le edizioni critiche commentate dell’Orazione XVIII di Massimo di Tiro, nel 1997, e dell’Elogio dell’Imperatrice Eusebia di Giuliano Imperatore, nel 2016. Ha insegnato, in diversi corsi di studio, ...