Lutto a Napoli | trovato a Suviana il corpo senza vita di Vincenzo Garzillo | era l’ultimo dei dispersi

Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di ieri è venuto a mancare il maresciallo della Polizia Municipale di Napoli , Gerardo Alviti , all’età di 56 anni. “Una malattia in pochi mesi l’ha reciso ... (anteprima24)

I funerali di Enzo del ragazzo 24enne nella Parrocchia Santa Maria della Natività, in piazza Giovanni XXIII, in forma riservata. Il dolore di familiari, amici e conoscenti.Continua a leggere (fanpage)

Lazza nel pallone: canta “napoletani!” ai romanisti, scatta lo shitstorm “gemellato” su Instagram - Lazza, noto milanista, beccato in tv a San Siro ad "offendere" i romanisti chiamandoli "napoletani". Se la sono presa tutti ...dire

Conclusa a Napoli l'occupazione del Rettorato della Federico II - (ANSA) - Napoli, 12 APR - Gli studenti del movimento Rete Studentesca per la Palestina hanno lasciato il Rettorato dell'Università Federico II di Napoli, che era occupato da lunedì mattina. Il movimen ...gazzettadiparma

Noto per il suo amore per la squadra partenopea, nonostante le sue origini piemontesi, è stato vittima di un incidente stradale che ha scosso Rivoli - La scomparsa di Davide Vigliotti, conosciuto affettuosamente come Dado, ha gettato nel Lutto la comunità calcistica, soprattutto tra i sostenitori d ...41esimoparallelo