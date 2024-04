L' utile netto di Acea a 294 milioni | dividendo di 0 | 88 euro

(Di venerdì 12 aprile 2024) L'assemblea degli azionistiha approvato il bilancio al 31 dicembre 2023 che evidenzia undi 294e ha deliberato il pagamento di undi 0,88per azione. L' Ebitda è in crescita del 7% a circa 1,4 miliardi (1.391) di cui l'87% deriva dai settori regolati. Gli investimenti raggiungono 1.143di(+9%) e sono destinati per circa l'88% alle attività regolate. "Nel 2023 il gruppo ha conseguito risultati economici solidi e in crescita grazie agli investimenti realizzati, focalizzati principalmente nei business regolati, all'efficienza operativa e gestionale, mantenendo al contempo un'adeguata disciplina finanziaria" commenta l' amministratore delegato di, Fabrizio ...

Il cda di Cassa Depositi e Prestiti ha approvato il bilancio 2023 con l’utile netto a un livello mai raggiunto in precedenza di 3,1 miliardi di euro, in crescita del 23% rispetto ai 2,5 miliardi ... (quotidiano)

BLS, nel 2023 record di viaggiatori e tornano a fioccare gli utili - Il 2023 è stato un buon anno per BLS: sui suoi treni, bus e battelli la società di trasporto che ha il pilastro della sua attività nella regione bernese ha accolto 70 milioni di passeggeri, un numero ...swissinfo.ch

Nuove case +0,1% nel quarto trimestre del 2023, +0,5% anno - In leggera crescita le costruzioni di nuove case nel quarto trimestre 2023. Sulla base delle autorizzazioni riguardanti il comparto residenziale, l'Istat stima una lieve crescita congiunturale sia del ...quotidiano

Stellantis, operai in piazza per Mirafiori. E gli Agnelli si intascano 56 mln - A Torino, gli operai del colosso dell'automotive europeo scendono in piazza per protestare. Intanto gli Agnelli si intascano i cospicui dividendi del 2023 ...affaritaliani