L' università? Il futuro è online | solo in Italia si guarda indietro

(Di venerdì 12 aprile 2024) Finita la pandemia la didattica, considerata all'epoca una manna dal cielo, è stata rimessa nel cassetto. E chi ci punta da anni, sviluppando metodologie innovative d'insegnamento in linea con le necessità del mondo del lavoro e garantendo un'istruzione flessibile e più accessibile è finito in un batter d'occhio nella lista dei cattivi. Dietro il duello che si è aperto tra letradizionali e quelle telematiche ci sono tutte le malattie croniche del nostro Paese: la diffidenza verso il privato, il pregiudizio nei confronti di chi fa profitti, un'antica propensione al dirigismo e un'insopprimibile idiosincrasia con la concorrenza. A cui si aggiunge la paura del mondo accademico di perdere un'egemonia conquistata negli anni e forse anche qualche poltrona. Insomma, nulla che giustifichi una battaglia contro un settore che non ...