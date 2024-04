L’Ucraina spera nel DragonFire | il laser britannico che può tracciare e distruggere i droni russi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 aprile 2024 - Il futuro dell'antiaerea si chiama, il prototipoche può intercettare e abbattere doni e missili. Un progetto nato in Gran Bretagna nel 2017 con l'agenzia governativa Defense Science and Technology Laboratory in collaborazione con le aziende MBDA (Produzione missili), la società aerospaziale Leonardo UK e quella tecnologica QinetiQ, che ora Londra sta valutando di fornire all'Ucraina per fermare la pioggia di velivoli UAV che piombano sulle sue città e infrastrutture. Bombe guidate russe: il micidiale kit UMPB D-30SN viene integrato ai vecchi ordigni sovietici Super tecnologico e poco costoso Un progetto futuristico ormai avviato in porto e dai costi contenuti, infatti apparecchiatura a parte, un solo colpo colcosta solo poche sterline. Così per far nascere questo...