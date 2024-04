Lotto | quattro numeri per vincere 216mila euro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 12 aprile 2024), è la seconda vincita più alta dell’anno dietro l’irraggiungibile – sembra – super colpo piazzato a Bellizzi in provincia di Salerno lo scorso 16 marzo Allora, ricordiamo a tutti per chi se lo fosse perso qual è stato il colpo più importante piazzato in questo anno con il gioco del. Almeno per il momento, ovvio, visto che stiamo vedendo come moltissime persone stiano riuscendo amoltissimi soldi., è la seconda vincita più alta dell’anno (AnsaFoto) – Ilveggente.itRicapitolando, quindi: nel 2024, con una vincita clamorosa di 376.500, Bellizzi in provincia di Salerno è il luogo magico. Vi stiamo raccontando in queste settimane come moltissimi altri comuni e altri giocatori si stiano avvicinando anche in maniera sensibile a questa vincita clamorosa. E quella che avete letto ...