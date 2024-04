Lotta a cattivi maesti e utero in affitto | il piano di Meloni sulla natalità

Lotta salvezza. Pro Sesto multata e decimata. Perde tre pedine contro il Lumezzane - Il Giudice Sportivo multa la Pro Sesto per comportamento scorretto dei tifosi. Giorgeschi squalificato e Gattoni infortunato, out per prossima partita. Poli in dubbio per il recupero.ilgiorno

Bimbo 12enne Lotta con il long covid da 4 anni/ “Non posso andare a scuola, prendo 20 farmaci” - Bimbo di 12 anni da 4 anni Lotta con il long covid: una vita infernale quella del piccolo Theo, che è costretto a prendere una 20ina di farmaci ...ilsussidiario

A Suviana si Lotta contro il tempo, l'acqua e le macerie: "Poche speranze di trovare vivi i dispersi" - Vigili del fuoco al lavoro in ciò che resta di due piani della centrale idroelettrica dove si è verificata l'esplosione: "La situazione è molto difficile, se il livello dell'acqua sale ancora le squad ...today