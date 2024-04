L’orrore nella centrale | recuperati tre corpi | “Si proteggevano il viso”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 aprile 2024) I primirestituiti dall’acqua sono stati quelli di Adriano Scandellari e Paolo Casiraghi. Poi, in serata, i sommozzatori hanno recuperato anche quello di Alessandro D’Andrea. I primi due lavoratori eranostessa zona del nono piano interrato, incastrati parzialmente sotto le macerie.stessa posizione del loro ultimo respiro. Uno le mani a proteggere gli occhi. L’altro la bocca. Uno era ferito alla testa e alla schiena. Per i sommozzatori, che ne hanno recuperato i poveri resti, la morte li ha sorpresi in un estremo tentativo di fuga, travolti dal solaio precipitato dopo l’esplosione della turbina. Le notizie in diretta dell’11 aprile Erano le 11 del mattino quando è stato estratto il corpo di Scandellari. I famigliari erano lì,tensostruttura allestita allaEnel di ...