Locomotore in fiamme Treni cancellati sulla Pavia-Codogno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Proprio nel giorno dello sciopero generale proclamato dai sindacati per la sicurezza sul lavoro, con ie i mezzi pubblici fermi per protesta contro le morti bianche, ieri mattina l’incendio di unnel comune di Belgioioso ha causato sospensioni e disagilinea ferroviaria. Sono statiil treno in partenza delle 13.06 e quello in arrivo dadelle 14.42. Variazioni con relativi disagi anche per altre corse. Trenord ha istituito un servizio di bus sostitutivi. I vigili del fuoco sono intervenuti a Belgioioso per spegnere le. Ancora da accertare le cause dell’incendio. Nessuno è rimasto ferito.

