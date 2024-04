Lo sprint di campionato Sette partite più un jolly» E lunedì c’è subito il Genoa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) La rotta adesso punta dritta sul. L’impegno contro ildial Franchi (ore 18.30) si inserisce nella morsa del doppio scontro con il Viktoria Plzen, ma a questo punto della stagione è una sfida da cerchiare di rosso. La Fiorentina non può più permettersi di zoppicare. Adesso che è uscita dal tritacarne dei big match ha l’occasione per risalire davvero in classifica. Che si è complicata, certo, ma non è del tutto compromessa. Il partito del ‘filotto’ è sempre più nutrito. Italiano sa che se vuole dire la sua per le posizione europee (via, appunto) dovrà inanellare una serie di risultati utili consecutivi per niente banale. Si comincia con il, con una mano del calendario che ha posizionato la sfida di. Dazio che chiaramente sarà pagato la ...