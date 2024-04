Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 138 punti

(Di venerdì 12 aprile 2024) In netto calo i rendimenti dei titoli di Stato europei dopo la riunione della Bce e le prospettive di un allentamento della politica monetaria. A metà giornata , con il rendimento del decennale italiano in calo di diecial 3,76% e quello tedesco al 2,38% (-8base). In flessione di ottobase dei rendimenti della Spagna al 3,19%, della Francia al 2,87% e della Grecia al 3,42%.

Avvio in calo per lo spread tra Btp e Bund , dopo la riunione della Bce ed in vista di un eventuale taglio dei tassi a giugno. Il differenziale tra i due titoli di stato avvia la seduta a 139 punti , ... (quotidiano)

Euro in caduta libera, la colpa è della Bce - L'euro si indebolisce sul dollaro per effetto della retorica più accomodante sui tassi della Bce. La divergenza tra l'imminente taglio in Eurozona e la cautela Fed colpisce l'EUR/USD.money

Il cambio euro-dollaro crolla ai minimi da 5 mesi per effetto della divergenza monetaria - spread Treasury-Bund sale Il cambio euro-dollaro si deprezza ... Esso comporta un aumento dei costi per i beni importati, tra cui materie prime come il petrolio di per sé già rincarate. A cascata, i ...investireoggi