Lo spread Btp-Bund chiude in calo a 139 | 7 punti

(Di venerdì 12 aprile 2024) LoBtp-ha chiuso l'ultima seduta della settimana ina 139,7base dai 140,6 di giovedì. Il rendimento del decennale italiano è sceso al 3,75% (dal 3,86%) il linea con l'andamento dei bond statali esteri, acquistati dagli investitori come beni più sicuri delle azioni anche per i crescenti timori di un'escalation in Medioriente.

Giampaolo Galli: "Vendere Btp ai risparmiatori costa 12,7 miliardi in più. Il prezzo per essere meno esposti agli umori dei mercati" - Il direttore dell'Osservatorio dei Conti Pubblici spiega a HuffPost la scelta del governo di moltiplicare le emissioni dei titoli pubblici per i piccoli ...huffingtonpost