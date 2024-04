Lo spin off dedicato a Jon Snow non si farà

(Di venerdì 12 aprile 2024) Nel corso di un’intervista concessa a ScreenRant, Kit Harington ha rivelato che lo-off di Game of Thrones incentrato sul personaggio di Jonnon sarà mai Spiegando di non aver voluto commentare lo stato dello show mentre era ancora in fase di sviluppo, l’attore Kit Harington ha confermato che lui e i produttori non sono riusciti a trovare la storia giusta da raccontare. Non volevo che trapelasse il fatto che fosse in fase di sviluppo, e non volevo che accadesse che la gente iniziasse a teorizzare, eccitandosi o odiando l’idea, quando invece poteva anche non accadere mai perché durante lo sviluppo si analizza ogni dettaglio e si cerca di capire se ne vale la pena. E non siamo arrivati a quel punto. Jon: unooff per il momento non è in cantiere Kit Harington ha poi proseguito confermando che ...

