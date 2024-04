Liverpool-Atalanta | Gasperini dà una lezione di calcio a Klopp? Sì | ma pure all’Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Un’da sogno demolisce ilad Anfield: Giampierodà unadia Jürgenfirmando il suo capolavoro. I Reds, grandi favoriti per il trionfo finale, cedono 3-0 nel primo round dei quarti. La stampa italiana giustamente esalta l’impresa della squadra bergamasca contro gli inglesi, che non perdevano in casa da 33 gare e che sono in testa alla Premier League. Il successo firmato da Gasp però è unaper tutto ilitaliano: dopo la sbornia della Champions League, con 18 gol in quattro match, le uniche partite europee di giovedì finite con in bianco o con una sola reta segnata sono state Viktoria Plzen-Fiorentina, Club Brugge-Paok e Milan–Roma. Qualcosa vorrà pur dire. L’invece ...