LIVE Virtus Bologna-Baskonia 53-44 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | splendido 2°quarto delle V nere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA53-47 Howard comincia subito con la tripla e il fallo di Dunston. Pazzesco il numero 0 del, che è il miglior marcatore dell’. Riprende la partita. FINISCE IL SECONDO QUARTO! Strepitosa seconda frazione della, che segna 31 punti e si trova sul +9 all’intervallo. Tredici punti da una parte per Lundberg e dall’altra per Howard. 53-44 Moneke segna il libero supplementare. 53-43 Moneke segna ancora e c’è il fallo di Polonara. 53-41 Bel canestro di Mickey. 51-41 Dentro il libero di Moneke. 51-40 Moneke interrompe il parziale di, segnando con il fallo di Pajola. 51-38in rottura prolungata e lavola in contropiede e trova con Mickey il +13. 49-38 Polonara vola a rimbalzo ...