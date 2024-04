LIVE Sinner-Rune 6-4 | 6-7 | 6-3 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | grandissimo Jannik | arginato il tornado danese | è in semifinale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.52ha battuto per 6-4, 6-7 (6), 6-3 Holgerin 2 ore e 40 minuti di battaglia, qualificandosi per ladell’ATP di, dove domani affronterà il greco Stefanos Tsitsipas. 15.50 Questo ragazzo ha qualcosa di speciale. Ha perso un secondo set dopo non aver sfruttato per due volte una situazione di 0-40, non ha sfruttato due match-point sul 6-4 nel tie-break. Ciò nonostante non si è mai arreso, ha tenuto botta quandosembrava uninarrestabile, ha atteso il momento buono per alzare illlo e spegnere le velleità dell’avversario. IMMENSO! Che testa che ha questo ragazzo, amici, che testa! Impressionante, oggi è stato superlativo. 6-3 BATTUTA ...