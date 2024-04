LIVE Sinner-Rune 6-4 | 6-7 | 3-2 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | l’azzurro salva una palla break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0non colpisce bene in risposta. E’ in confusione per la seconda volta nel. 30-0 Servizio esterno vincente di. 15-0 Sul nastro il diritto dinon sta mai giocando due punti di fila nello stesso modo. Abbrevia continuamente gli scambi, non dà mai ritmo a. Questa partita ricorda moltissimo quella con Alcaraz a Indian Wells. Quando l’italiano si trova davanti degli avversari di classe, che si esaltano con un tennis imprevedibile, sembra faticare a trovare delle contromisure. Esce proprio dai confini del proprio territorio e si sente spaesato. 3-2 Buon servizio in kick di, che si. A-40 In rete il rovescio lungolinea del ...