LIVE Sinner-Rune 6-4 | 6-6 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | si va al tie-break nel secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 Servizio vincente di. Sta succedendo davvero di tutto… In realtà la moviola mostra come la palla fosse fuori… ATTENZIONE! L’arbitro va a vedere il segno: la palla diha pizzicato la riga. Si rigioca il punto. 2-4 Lungo il diritto di. 2-3 Assurda volée di rovescio di. Difficilissima. 2-2colpisce male la risposta e finisce in corridoio. 2-1 Solidissima prima di servizio al corpo da parte di, risposta in rete. 1-1 Sul nastro l’aggressiva risposta del danese. 0-1 Servizio, diritto e smash di. Quidovrà inventarsi qualcosa di speciale per arginare questo tornado impazzito. 6-6 Lungo il diritto del danese, si va al ...