LIVE Sinner-Rune 1-2 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | grande equilibrio in avvio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15comanda, viene a rete e ottiene il punto: in rete il passante di rovescio di. 30-0 Risposta aggressiva di, che poi mette in corridoio il diritto lungolinea. 15-0 Servizio e diritto lungolinea disin qui ha ottenuto il 100% di punti con la prima di servizio. Sta facendo male con la battuta. 1-2 In rete la risposta disul kick di. 40-30 Servizio, rovescio e smash del danese. 30-30 Palla corta dici arriva bene e va a segno con il diritto. 30-15 Ace esterno. 15-15 Scambio di inaudita durezza. Alla fine è lungo il lob difensivo di. 0-15 Viene a rete, ma non ...