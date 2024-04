LIVE Sinner-Rune 0-0 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | inizia il quarto di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Il nastro dà una mano a. Demi-volée complessa dicon il diritto, poi lungo il passante del danese. 0-1 Ace al centro, il secondo del game per. 40-30 Scambio molto lungo,sbaglia con il rovescio lungolinea. 30-30 Scambio sulla diagonale di rovescio, sbagliae mette la palla in rete. 30-15 Doppio fallo. 30-0 Largo il rovescio lungolinea dell’azzurro. 15-0 Subito ace per il danese.la partita conin battuta.ha scelto di ricevere, nonostante abbia vinto il sorteggio. 13.06hanno due anni di differenza: classe 2001 l’italiano, 2003 il danese (come Alcaraz). 13.04 Oggi è un esame ...