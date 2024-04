LIVE MotoGP | GP Americhe 2024 in DIRETTA | Vinales il migliore della FP1 | 2° Martin Bagnaia lavora sul set-up | dalle 22 00 italiane le pre-qualifiche

(Di venerdì 12 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.38 E’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport e appuntamento alle 22.00. 18.37 Vedremo22.00un turno decisamente interessante, con una pista più gommata e con i piloti che dovranno spingere per le pre-. 18.35 Da interpretare quindi il lavoro fatto da, visto e considerato il mancato ricorso alle gomme morbide su una pista con poco grip. Indietro le Yamaha e le Honda, con Quartararo 14° a 1.017, davanti a Luca Marini 15° a 1.108. 18.32 Maverickvelocissimo con l’Aprilia con il crono di 2:03.294 a precedere di 0.149 Jorge(Ducati Pramac) e di 0.302 Pedro Acosta con la GasGas. ...

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove del GP delle

