LIVE MotoGP | GP Americhe 2024 in DIRETTA | tutto pronto per le pre-qualifiche | Bagnaia vuole crescere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.30 Buonasera e benvenuti ad Austin! Tra 30 minuti prenderanno il via le pre-del GP delle! 18.38 E’per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport e appuntamento alle 22.00 italiane. 18.37 Vedremo dalle 22.00 italiane un turno decisamente interessante, con una pista più gommata e con i piloti che dovranno spingere per le pre-. 18.35 Da interpretare quindi il lavoro fatto da, visto e considerato il mancato ricorso alle gomme morbide su una pista con poco grip. Indietro le Yamaha e le Honda, con Quartararo 14° a 1.017, davanti a Luca Marini 15° a 1.108. 18.32 Maverick Vinales velocissimo con l’Aprilia con il crono di 2:03.294 a ...