LIVE MotoGP | GP Americhe 2024 in DIRETTA | prove libere nel feudo di Marc Marquez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la prima giornata del week end di Austin in tv/streaming Buona sera e bentrovati alladella prima giornata didel GP delle, terzo atto della stagione di. Sul circuito impegnativo di Austin, piloti e squadre andranno a caccia di risposte in termini di messa a punto, pensando alle qualifiche di domani e alla gara domenicale, senza ovviamente dimenticare della Sprint Race. Pochi dubbi sul ritenere questo appuntamento una sorta didi. Lo spagnolo ha numeri molto importanti. Sul tracciato statunitense il suo rendimento nello storico è a dir poco impressionante: su 9 gare disputate ha conquistato 7 vittorie, di cui 6 ...