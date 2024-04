LIVE MotoGP | GP Americhe 2024 in DIRETTA | Martin precede Vinales e Acosta | poi Bastianini e Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.34 In questo momento non sta migliorando nessuno. I piloti sembrano concentrati su long run.rimane nono a 489 millesimi da. Secondoa 57. terzoa 95. 22.32che tempo!! 2:02.886 vola in vetta con 95 millesimi sue 201 suottavo a 489 continua a girare su ottimi tempi. 22.31 Morbidelli sale in terza posizione a 116 millesimi, quarto Marc Marquez a 192.si lancia, fa segnare il record nel T1 e T2 e chiude in quinta posizione a 222 millesimi. 22.30 Marc Marquez vola in terza posizione in 2:03.264 a 228 millesimi dalla vetta.piazza il record per 33 millesimi nel ...